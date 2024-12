Spanias kaptein Álvaro Morata vil betale for gjenoppbyggingen av en fotballbane som ble ødelagt i flommen i Valencia

HQ

I oktober i fjor forårsaket en ødeleggende kaldfront (kjent på spansk ved sine initialer DANA) oversvømmelser som ødela flere landsbyer i Valencia. Over to hundre mennesker mistet livet, og hundrevis av andre mistet sine hjem, eiendommer eller bedrifter. Katastrofens omfang ble også merkbar i idrettsverdenen, med utsatte kamper, inkludert Valencia-Real Madrid, og dusinvis av klubber, institusjoner og enkeltpersoner som uttrykte sin solidaritet.

Blant de ødelagte eiendommene var det også idrettsanlegg. Det mest bemerkelsesverdige av disse var Circuit Ricardo Tormosom skulle være vertskap for MotoGP-finalen to uker etter tragedien, som ble flyttet til Barcelona.

Men mange lokale idrettsanlegg ble også ødelagt. Det gjelder blant annet fotballbanen i landsbyen Aldaia, som ble fullstendig oversvømt. Álvaro Morata, den spanske kapteinen som vant UEFA Euro 2024 i fjor sommer, har kunngjort at han - eller rettere sagt, stiftelsen hans - vil betale for gjenoppbyggingen.

Fotballklubben Aldaia CF kunngjorde at Fundación Álvaro Morata vil betale de forventede 350 000-400 000 euroene for å gjenoppbygge stadion. Arbeidene vil ikke bare installere nytt kunstgress, men også nye fasiliteter, som garderober og tribuner. Andre spillere fra det spanske landslaget vil slutte seg til Morata med sine bidrag.

Álvaro Morata er en av de mest kjente spanske fotballspillerne, selv om det ikke alltid har vært av gode grunner. Han ble mobbet av mange fans utelukkende av sportslige grunner - han er en spiss som ikke scorer mye - og han led av en depresjon som gjorde at han i siste sekund bestemte seg for å signere for Milan i stedet for å bli værende i Atético de Madrid i Spania denne sesongen.