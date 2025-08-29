Spanias kapteiner Rodri og Carvajal tilbake i troppen etter lange skader

HQ

Fredag offentliggjorde Spanias landslagstrener Luis de la Fuente troppen som skal reise til Bulgaria og Tyrkia for de to neste VM-kvalifiseringskampene i september. Og den store nyheten var at de to kapteinene, Rodri fra Manchester City og Dani Carvajal fra Real Madrid, var tilbake på laget etter sine skader.

Begge spillerne pådro seg korsbåndskader tidlig i forrige sesong og var ute i flere måneder. De kom tilbake på slutten av forrige sesong, spilte noen minutter i VM for klubblag, og begynner nå å få innpass i klubbene sine, selv om de ennå ikke har spilt en hel kamp over 90 minutter. De vil få muligheten til å spille mot mye lavere rangerte rivaler (Rodri har bare spilt 15 minutter i Premier League i år).

"Den viktigste nyheten er at de er tilbake hos oss. Med lidenskap og med mye å bidra med. De er våre kapteiner og de beste i verden i sine posisjoner", sier de la Fuente. Manageren, europamester i fjor, ble også spurt om hvorfor han ikke ringte Joan García, Barças nye keeper. "Jeg føler ikke noe press fra ham eller noen andre. Vi har den beste sportsdirektøren i verden, og han kjenner alle keeperne som ingen andre. Han kunne ha vært der, men ikke fordi han spilte for Barça. Vi velger ikke basert på klubber; de er spanske landslagsspillere."

Spanias tropp for september 2025

Målvakter

Unai Simón, Raya, Remiro

Angripere

Carvajal, Porro, Le Normand, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo

Midtbanespillere

Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Merino, Gavi,Fermín

Forsvarsspillere

Mikolaj Barbanell / ShutterStock

Morata, Oyarzabal, Ferran, Olmo, Nico Williams, Lamine, Yeremy, Jesús Rodríguez