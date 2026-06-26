Spanias mulige vei i VM før kampen mot Uruguay

HQ

Spania startet VM som store favoritter, men etter et sjokkerende 0–0-uavgjort mot Kapp Verde rettet de opp kursen med en 4–0-seier mot Saudi-Arabia. I kveld (tidlig lørdag morgen europeisk tid, kl. 02.00 CEST, kl. 01.00 BST) møter de Uruguay i Guadalajara i Mexico, vel vitende om at de praktisk talt er kvalifisert til 32-delsfinalen, men en seier i kveld (eller uavgjort, så lenge Kapp Verde ikke scorer mer enn 4 mål i dag mot Saudi-Arabia, som spiller samtidig) vil være nok til å sikre seg førsteplassen i gruppe H.

Og det er viktig, fordi lederen av gruppe H skal møte nummer to i gruppe J, som kan bli Østerrike eller Algerie. Samtidig vil nummer to i gruppe H møte lederen av gruppe J… som vil være Argentina. Det er selvfølgelig, i teorien, stor forskjell på å møte Østerrike eller Algerie i 32-delsfinalen og å møte Argentina så tidlig...

Slik det ser ut nå, er det mest sannsynlige scenariet at Spania møter Østerrike eller Algerie torsdag 2. juli kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, og Uruguay eller Kapp Verde møter Argentina lørdag 4. juli kl. 00:00 CEST, 23:00 BST.

Det finnes også andre muligheter: slik det ser ut nå, vil Spanias mest sannsynlige motstander i åttendedelsfinalen være Portugal eller Colombia dersom de spiller mot Østerrike eller Algerie (nummer to i gruppe J), og kvartfinalen vil bli relativt enklere mot USA, Sør-Korea eller Egypt. Det vil bli mer komplisert i semifinalen, med Frankrike, Nederland eller Tyskland, mens Argentina, England eller Brasil kan vente i finalen.