Spanias nye kvinnelandslagstrener debuterer med å slå Sverige i semifinalen i Nations League

Sonia Bermúdez, den nye spanske landslagstreneren som erstatter Montse Tomé, som fikk sparken etter nederlaget i EM-finalen for kvinner 2025 (selv om det ryktes at hun skulle få sparken uansett), kunne ikke fått en bedre start: 4-0 mot Sverige i den første semifinalen i Nations League for kvinner.

Den nye treneren, en tidligere fotballspiller i lag som Atlético Madrid, Barcelona og Rayo Vallecano, som har vunnet ni ligatitler med disse tre klubbene, fikk tilbake veteranen Jenni Hermoso, etter å ha blitt satt på sidelinjen etter Rubiales-affæren, og Mapi León. Alexia Putellas og Claudia Pina scoret to mål hver og avgjorde nesten kampen: Sverige måtte et mirakel til for å slå Spania med mer enn fire mål. Den eneste ulempen var skaden til Salma Paralluelo, som forlot banen i tårer.

Tidligere på fredagen slo Tyskland Frankrike 1-0. Semifinalen er fortsatt helt åpen og avgjøres i Frankrike på tirsdag. Her er hele kalenderen for UEFA Women's Nations League-kampene neste uke.