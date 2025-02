Pedro Sanchez besøker Ukraina på mandag i en situasjon med økende spenning

HQ

I et forsøk på å bekrefte Spanias forpliktelse til Ukraina, vil statsminister Pedro Sanchez besøke Kiev på mandag for å uttrykke støtte til president Volodymyr Zelensky og det ukrainske demokratiet, kunngjorde Sanchez i et innlegg på X.

Besøket kommer like etter at USAs president Donald Trump nylig stemplet Zelenskij som en diktator og signaliserte et skifte i amerikansk utenrikspolitikk som har skremt europeiske allierte. Trumps administrasjon har innledet direkte forhandlinger med Russland, uten å ta hensyn til Ukraina og europeiske partnere, noe som har gitt ytterligere næring til bekymringene om at hans tilnærming kan være til fordel for Moskva.

Europeiske ledere, som allerede er nervøse over den pågående krigen, må nå ta stilling til konsekvensene av Washingtons nye holdning. Sanchez' besøk har som mål å styrke den europeiske enigheten i denne saken og motvirke den usikkerheten som Trumps uttalelser har skapt. Inntil videre gjenstår det å se hvordan Ukraina og landets allierte vil reagere på den siste diplomatiske utviklingen.