Spanias statsminister Pedro Sánchez gjentar at de ikke deltar i Eurovision: "For konsekvens, ansvar og medmenneskelighet"

Eurovision-finalen finner sted denne lørdagen i Østerrike uten deltakelse fra noen av de viktigste landene i sangkonkurransen: uten Spania, Nederland, Irland, Slovenia og Island, i protest mot Israels deltakelse, som til tross for kontroverser gikk videre til finalen i semifinalen som ble avholdt på tirsdag. Ettersom Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) ikke gjorde noe for å straffe Israel for dets folkemord på Palestina, i motsetning til det fortsatt stående forbudet mot Russland, var Spania et av landene som bestemte seg for å forlate festivalen.

Fredag la den spanske statsministeren Pedro Sánchez ut en video på sosiale medier der han minnet om sitt standpunkt, ettersom det statlige fjernsynet ikke vil delta eller kringkaste konkurransen, og i stedet lage et annet musikalsk show. "I år kommer vi ikke til å delta i Eurovision, men vi kommer til å gjøre det med overbevisningen om å være på den riktige siden av historien. For konsekvens, ansvar og medmenneskelighet", sa Sánchez, og beskrev beslutningen som RTVE Corporation har tatt som konsekvent og nødvendig for å stå opp mot urettferdighet, og minnet om at de støttet beslutningen om å ekskludere Russland for fire år siden.

Sánchez hevdet at festivalen ble opprettet nettopp for å fremme fred, og i møte med ulovlig krig og folkemord er ikke stillhet et alternativ. Han la til at mange fans over hele Europa også har bestemt seg for å ta avstand fra festivalen.

Den spanske statsministeren kommenterte torsdag også bildene av Lamine Yamal som viftet med et palestinsk flagg under Barças ligafeiring, noe som førte til at Israels forsvarsminister fordømte bildet og hevdet at Yamal "oppmuntret til hat", og ba fotballklubben om en rettelse som aldri kom. "De som mener at det å vifte med en stats flagg er å "oppildne til hat", har enten mistet dømmekraften eller blitt forblindet av sin egen fornedrelse. Lamine har bare gitt uttrykk for den solidariteten med Palestina som millioner av spanjoler føler. Nok en grunn til å være stolt av ham", sa statsministeren.