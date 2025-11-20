Spanias trener David Ferrer gir laget sitt anerkjennelse til tross for Alcaraz' fravær i Davis Cup

HQ

Carlos Alcaraz måtte trekke seg fra Davis Cup-finalen på grunn av skaderisiko. Verdensetteren pådro seg et ødem i hamstringen i høyre ben under søndagens kamp mot Jannik Sinner i ATP Finals, og etterlot det spanske laget uten sin toppspiller, og uten en erstatter.

Det er opp til Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño Busta og Marcel Granollers å kjempe for en tittel de ikke har vunnet siden 2019, ledet av trener David Ferrer, som innrømmet til El País at "med Carlos er vi et uendelig mye bedre lag" og at de føler hans fravær ... men ønsker å gi æren til laget som klarte å bringe Spania til 1/8-finalen, som kom etter et episk comeback i september i fjor mot Danmark, etter å ha ligget under 2-0.

"Det er sant at nivået synker uten Carlos, men samtidig må vi ikke glemme at vi er i en turnering med de åtte beste lagene i verden. Vi må gi oss selv litt kreditt, ikke sant?", sier Ferrer.

Spania starter med tap mot Tsjekkia i Davis Cup

Spania og Tsjekkia møtes torsdag morgen, og det ser allerede dårlig ut for dem: Jakub Mensik (rangert som nummer 19 i verden) slo Pablo Carreño Busta (nummer 89 i verden) 7-5, 6-5. Nå er det opp til Jaume Munar å redde Spania fra eliminasjon mot Jiri Lehecka.

"Hvis vi ser på rangeringen, har vi ingen sjanse mot Tsjekkia, men denne turneringen handler ikke om rangering, og mye kan skje. Vi dedikerer oss til dette, og jeg synes vi gjør det bra, sa Ferrer dagen før kampen.