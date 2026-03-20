Spanias trener svarer CONMEBOL-presidenten som sa at Argentina vant Finalissima fordi Spania ikke møtte opp

Den etterlengtede kampen mellom Spania og Argentina, Finalissima mellom de amerikanske og europeiske mesterne, ble avlyst fordi begge landene ikke kunne bli enige om et nytt spillested etter at de opprinnelige planene i Qatar ble skrotet. Lagene skal spille vennskapskamper i stedet, men kontroversen fortsatte da Alejandro Domínguez, CONMEBOL-president, sa at de kunne betraktes som "mestere" i Finalissima fordi Spania "ikke dukket opp".

Domínguez, som snakket med Radio La Red i Argentina, sa at "vi er to ganger mestere av Finalissima, de dukket ikke engang opp", og at "hvis vi bruker walkover, er du to ganger Finalissima-mester", noe som økte kontroversen ettersom UEFA opprinnelig pekte fingeren mot det argentinske fotballforbundet (AFA) for å ha avslått flere forslag om å spille kampen. Argentina nektet angivelig å spille kampen på Bernabéu, og ba om et nøytralt spillested. UEFA foreslo å gjøre det til en finale med to kamper, med en ny kamp i Argentina, men AFA nektet.

Spanias trener Luis de la Fuente, spurt om CONMEBOL-presidentens ord, sa at "det er ingen tvil om at Det kongelige spanske fotballforbundet (RFEF) alltid har vært tilbøyelig til å spille kampen av flere grunner: det er en finale, en tittel, mot Argentina. Den ble dessverre ikke spilt på grunn av omstendigheter som ikke har noe med RFEF å gjøre".