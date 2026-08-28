Spanias verdensmester Esther González sletter alle bildene av sin kone og sitt barn etter å ha blitt med i den saudiarabiske ligaen

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Esther González, en 33 år gammel spansk fotballspiller, verdensmester i 2023, forlot klubben NJ/NY Gotham FC i National Women’s Soccer League og ble med i Al Qadsiah FC fra Saudi-Arabia, i den nylig opprettede Saudi Women’s Premier League (den ble lansert i september 2022, og hennes nye lag endte på fjerdeplass forrige sesong). Hennes signering skapte stor kontrovers, ettersom González, som er homofil, slutter seg til ligaen i et land som forbyr og straffeforfølger LGBTQ+-samfunnet.

Signeringen har også vakt oppsikt fordi González, da hun avtalte med klubben i New York om å si opp kontrakten ett år før tiden, oppga «personlige årsaker» og at hun midlertidig ville trekke seg tilbake fra fotballen. En måned senere har hun imidlertid signert for Al Qadsiah, hvor hun ifølge den spanske avisen El Mundo vil doble lønnen sin (hun tjente 480 000 euro i USA).

Det som er enda verre, er at fans raskt oppdaget at hun hadde slettet alle bildene av kona og det åtte måneder gamle barnet sitt fra sosiale medier. Noen tror hun frykter mulige konsekvenser i dette anti-LGBTQ+-landet, eller kanskje klubben tvang henne til å gjøre det som en sikkerhetsforanstaltning; det har vært rapporter om utenlandske turister som har blitt arrestert på grunn av innlegg på sosiale medier.