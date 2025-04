Spansk fabrikk starter produksjon av pansrede kjøretøy til Ukraina

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Den spanske bilprodusenten Tecnove har inngått en betydelig avtale om å montere pansrede kampvogner i La Mancha for den ukrainske industripartneren Practika.

Samarbeidet innebærer at Tecnoves anlegg i Herencia skal produsere de høyt anerkjente pansrede kjøretøyene Kozak og Djura, som allerede er i aktiv tjeneste i det ukrainske forsvaret, og som spiller en avgjørende rolle i landets forsvarsstrategi.

Disse kjøretøyene er utviklet for personelltransport, medisinsk evakuering og spesialstyrkeoperasjoner, og er bygget med det siste innen pansring og mobilitetsteknologi. Det forventes at Practika vil utvide sin rekkevidde og gjøre kjøretøyene tilgjengelige for internasjonale markeder.