Spansk GP: Tider og hvordan du kan se Formel 1-løpet på den nye banen i Madrid

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Det første løpet i Madring, det nye stedet for det spanske GP de neste ti årene, finner sted denne helgen. En ny bane som delvis går på gater og delvis på nybygd bane, inkludert «Monumental»-svingen, den lengste bankede svingen i kalenderen (550 meter, 24 % stigning). Førsteinntrykkene av banen er gode, og fansen gleder seg til å se hvem som blir den første vinneren på banen.

Hvis du ikke vil gå glipp av noe, finner du her tidsplanen for det spanske Grand Prix denne helgen, med kvalifiseringen kl. 16 CEST, 15 BST på lørdag og selve løpet en time tidligere på søndag.

Tidsplan for Formel 1s spanske Grand Prix:

Fredag 11. september



FP1 – 12:30 BST / 13:30 CEST



FP2 – 16:00 BST / 17:00 CEST



Lørdag 12. september



FP3 – 11:30 BST / 12:30 CEST



Kvalifisering – 15:00 BST / 16:00 CEST



Søndag 14. september



Spansk GP – 14:00 BST / 15:00 CEST



Slik ser du F1 live i Europa:

Akkurat som ved det katalanske GP-løpet i Barcelona tidligere i år, vil løpet i Madrid denne helgen bli sendt på den gratiskanalen Telecinco, i tillegg til den vanlige kringkasteren DAZN.

Her er en liste over TV-kanaler for Formel 1 i Europa der du kan se det spanske GP-løpet denne helgen: