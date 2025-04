Spansk semifinale bekreftet i Monaco: Alcaraz mot Davidovich Fokina

HQ

Monte-Carlo Masters får en hel-spansk semifinale. Carlos Alcaraz har nettopp gjort et stort comeback mot Arthur Fils, 4-6, 7-5, 6-3, og kjempet seg tilbake mot en utmerket Fils, tiljublet av det lokale publikummet, og rettet opp de mange feilene han gjorde i det første settet og tok seg inn i det tredje settet: det gikk fra 1-3 til 6-3.

Det virker i det siste som om Alcaraz trenger mye tid for å gjenvinne sin beste tennis under kampen, og det var nesten for sent i dag, men han endte med å forlenge oppholdet i Monaco og møte en landsmann på lørdag: hans rival vil være Alejandro Davidovich Fokina, 25 år gammel spanjol med russiske foreldre, som nettopp nådde sin første finale i Monte Carlo for tre år siden, og tapte for Stéfanos Tsitsipás.

Davidovich Fokina ga ikke noe valg til australske Alexei Popyrin, og vant 6-3, 6-2, fornøyd med å ha forbedret seg "som person", føle seg mer moden og finne lettere å kontrollere følelsene sine på banen. De andre finalistene blir Alex de Miñaur og enten Lorenzo Musetti eller Tsitsipás.