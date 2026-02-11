Spanske biskoper lanserer et videospill akkurat i tide til Valentinsdagen for å øke antallet kirkelige vielser

HQ

Når kalenderen viser San Valentín, tar disse spanske biskopene en uvanlig tilnærming til å feire kjærligheten: videospill.

Ettersom antallet kirkelige vielser har sunket til under 18 % av alle ekteskap i 2024, håper disse religiøse lederne at en ny interaktiv opplevelse kan vekke interessen for ekteskapets sakrament til live igjen.

Den retroinspirerte tittelen Level Up! A Two-Player Game inviterer spillerne til å følge Fran og Elena under slagordet "El amor, la aventura más épica" (El amor, la aventura más épica" (Kjærlighet, det mest storslåtte eventyret).

"Dette handler om mer enn piksler på en skjerm", sier den spanske bispekonferansen. "Vi ønsker å vise skjønnheten i det kristne ekteskapet til par som kanskje ikke har vurdert et kirkebryllup som en vei til varig kjærlighet."

Prosjektet, som er utviklet med veiledning fra studenter ved det pavelige universitetet i Salamanca, er en del av en bredere strategi fra kirkens side for å støtte opp om ekteskapet i Spania. Det lanseres akkurat i tide til Valentinsdagen, og hvis du er nysgjerrig, kan du sjekke ut traileren nedenfor...