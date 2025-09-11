Spanske dommere vil forklare de mest kontroversielle avgjørelsene i ukentlige videoer

HQ

Dommere er ofte den mest kontroversielle "spilleren" i en fotballkamp, og de kan aldri gjøre alle til lags. I Spania diskuteres det nesten hver uke om dommerne har vært til fordel for det ene laget og til ulempe for det andre, og det gjelder alle klubber. Og selv med VAR og alle de teknologiske fremskrittene skjer det fortsatt feil, og det er uunngåelig.

Derfor har den spanske dommerkomiteen (CTA) annonsert et nytt tiltak for å forsøke å dempe de mest sinte supporterne og i det minste øke åpenheten. Hver torsdag vil de slippe en video som forklarer de mest kontroversielle dommeravgjørelsene som er tatt i LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion (første- og andredivisjon) og LaLigaF hver kampdag, og den første videoen ble sluppet i dag, 11. september.

Disse kampene vil bli avgjort av en rådgivende komité utenfor CTA, og videoene er "et resultat av reformprosessen og arbeidet som CTA gjennomfører med sitt nye styre, basert på de ledende prinsippene om åpenhet, enhetlige kriterier og objektivitet."

Et mål av Ferran Torres fra FC Barcelona burde ha vært annullert

Blant spillene som diskuteres i videoen, snakker de om to kontroversielle spill angående FC Barcelona og Real Madrid. For det første burde et mål av Ferran Torres fra Barcelona mot RCD Mallorca "vært underkjent", sier dommerne, fordi Mallorca-spilleren Raíllo lå på bakken etter å ha blitt truffet i hodet av ballen. "Ved mistanke om hjernerystelse må dommeren stoppe kampen umiddelbart slik at spilleren kan få behandling", noe som betyr at målet ikke skulle ha blitt godkjent. "Dette spillet minner oss om at fotballspillerens sikkerhet kommer først, deretter alt annet", sa de.

Et annet kontroversielt annullert mål av Arda Guller for Real Madrid mot Oviedo ble imidlertid korrekt underkjent for håndball, insisterer dommerne.