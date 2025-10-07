Spanske forskere oppdager ny vei til å reversere Alzheimers ved å reparere blod-hjerne-barrieren (vellykket i mus)

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at et forskerteam i Spania har utviklet en banebrytende nanoteknologibasert tilnærming som reverserer Alzheimers sykdom hos mus ved å rette seg mot blod-hjerne-barrieren i hjernen i stedet for mot selve nevronene.

Studien, som ble ledet av Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) og West China Hospital of Sichuan University, i samarbeid med britiske partnere, bruker bioaktive nanopartikler (såkalte "supramolekylære legemidler") for å reparere blod-hjerne-barrieren.

Denne kritiske vaskulære grenseflaten regulerer hjernens miljø, slik at skadelige proteiner kan fjernes fra blodbanen. Ved Alzheimers sykdom forstyrrer opphopningen av beta-amyloidprotein den normale nevronale funksjonen.

I studien fikk genmanipulerte mus som produserte høye nivåer av beta-amyloid, bare tre doser av nanopartiklene. I løpet av én time falt beta-amyloidnivåene med 50-60 %, og langtidsforsøk viste full gjenoppretting av kognitive funksjoner hos eldre mus.

Junyang Chen, medforfatter og forsker ved West China Hospital, forklarer (via elDiario.es): "Effekten kommer fra å gjenopprette cerebral vaskulatur, noe som utløser en tilbakemeldingsmekanisme som hjelper hjernen med å eliminere giftige proteiner og gjenvinne balansen."

Nevropatolog Alberto Rábano ved Fundación CIEN beskrev resultatene som "svært lovende og biologisk interessante", men understreket at det vil kreve betydelig mer forskning å overføre dette prekliniske konseptbeviset til behandling av mennesker.

Til syvende og sist antyder funnene en ny terapeutisk vei for Alzheimers sykdom, med fokus på blod-hjerne-barrieren som et viktig mål for sykdomsmodifisering, i stedet for utelukkende på nevroner eller konvensjonell levering av legemidler. Hva synes du om denne nye oppdagelsen?