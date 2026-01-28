Spanske forskere oppnår fullstendig utryddelse av bukspyttkjertelkreft takket være en kombinasjon av tre legemidler

HQ

Et spansk forskerteam ledet av Dr. Mariano Barbacid ved CNIOs eksperimentelle onkologigruppe har rapportert om en banebrytende behandling som fullstendig utrydder bukspyttkjertelsvulster i dyremodeller. Ved hjelp av en kombinasjon av tre legemidler (ett rettet mot KRAS-onkogenet og to andre mot EGFR- og STAT3-proteiner) stanset behandlingen svulstveksten helt uten å forårsake bivirkninger. Resultatene ble publisert i PNAS og presentert på Fundación CRIS Contra el Cáncer, og viste at musene forble svulstfrie i over 200 dager etter behandlingen.

Barbacid understreket at dette er første gang man har oppnådd en fullstendig, varig respons med lav toksisitet i modeller for bukspyttkjertelkreft. Tilnærmingen utnytter en rasjonell kombinasjonsbehandling for å takle en av de mest aggressive kreftformene, noe som gir håp for fremtidige anvendelser på mennesker. Cristina Domínguez, som har overlevd kreft i bukspyttkjertelen, var blant dem som deltok på presentasjonen, og hun understreket det presserende behovet for forskning, og sa at hvert eneste vitenskapelige fremskritt betyr mer liv for pasientene.

Bukspyttkjertelkreft er fortsatt en av de dødeligste kreftformene, med over 10 000 nye tilfeller i Spania hvert år og en femårsoverlevelse på bare 8-10 %. Neste fase for Barbacids team er å sette i gang kliniske studier, i påvente av myndighetsgodkjennelser og finansiering. KRAS-hemmere kan testes på mennesker så snart som i 2026 eller 2027, mens STAT3-nedbrytere fortsatt befinner seg på forsøksstadiet. Hvis denne strategien lykkes, kan den revolusjonere behandlingen av en kreftform som historisk sett har vært resistent mot konvensjonelle behandlingsformer...