Spanske forskere utvikler billig kunstig hornhinne fra fiskeskjell

HQ

Forskere ved universitetet i Granada og det biomedisinske forskningsinstituttet ibs.GRANADA har utviklet en kunstig hornhinne laget av fiskeskjell fra vanlige fiskeskjell, et gjennombrudd som kan redusere avhengigheten av donortransplantasjoner.

Hornhinnen (øyets gjennomsiktige fremre lag) er notorisk vanskelig å reparere når den er skadet, fordi den mangler blodårer og har begrenset evne til å regenerere seg selv. I alvorlige tilfeller er det ofte nødvendig med donorvev fra mennesker, noe som er mangelvare og kan medføre lange ventelister.

Hornhinnen // Shutterstock

De nye implantatene i fiskeskala er gjennomsiktige, holdbare og svært kompatible med biologisk vev, ifølge forskerteamet. Laboratorie- og dyreforsøk har vist lovende resultater når det gjelder reparasjon og regenerering av hornhinnen.

"Fordi det er laget av fiskeskjell, er dette materialet lett å få tak i, det er rimelig og kan til og med støtte den lokale fiskeindustrien", sier Ingrid Garzon, professor i histologi ved Universitetet i Granada (via El Mundo).

Selv om det fortsatt gjenstår forsøk på mennesker før hornhinnene kan brukes klinisk, representerer innovasjonen et lovende skritt i retning av tilgjengelige, kostnadseffektive behandlinger for pasienter over hele verden, noe som potensielt kan avhjelpe den globale mangelen på donorvev.