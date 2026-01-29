Spanske LaLiga tilbyr 50 euro til brukere som tyster på barer som viser piratkopiert fotball

HQ

LaLiga tar kampen mot piratkopiering til et nytt nivå: De tilbyr 50 euro til alle som melder fra om at en bar viser piratkopiert fotball. De har annonsert den offisielt navngitte Whistleblowing Channel, der brukere kan rapportere om en bar viser spanske ligakamper uten offisielle rettigheter, fra piratkanaler.

Brukerne kan gå inn på et nettsted for å fylle ut en rapport, og velge å tjene 50 euro hvis de oppfyller visse krav. Noen av reglene er at en bar bare kan rapporteres opptil fire ganger, og at brukerne mottar betalingen. Whistelblowers må tydelig vise fasaden til baren samt et tydelig fotografi av TV-en.

Kampanjen er åpen frem til 28. februar 2026, eller til de første 1000 rapportene er fylt ut. Naturligvis har dette tiltaket blitt ekstremt dårlig mottatt av folk, som allerede er lei av de høye prisene på fotball.

LaLiga har også forårsaket, og fortsetter å forårsake, mye skade på tusenvis av brukere som kanskje ikke engang er interessert i fotball, men som har sine nettsider på Cloudfare-servere, som brukes av de fleste piratkopieringsnettstedene.