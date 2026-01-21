Spanske lokførere varsler landsomfattende streik etter dødelige avsporinger

HQ

Spanias største fagforening for lokomotivførere har varslet en landsomfattende streik etter en uke med dødelige jernbaneulykker, inkludert høyhastighetskollisjonen i nærheten av Adamuz, der 42 mennesker omkom, og avsporingen i nærheten av Barcelona, der en lokfører mistet livet. Fagforeningen SEMAF krever at de ansvarlige for jernbanesikkerheten stilles til ansvar, og viser til et langvarig mønster av forsømmelse av infrastrukturen.

Avsporingen av pendlertoget i nærheten av Barcelona tirsdag skyldtes at en støttemur kollapset ned på sporet under kraftig regnvær, og fire passasjerer ble alvorlig skadet. En tredje avsporing på byens regionale jernbanenett, forårsaket av et steinras, resulterte heldigvis ikke i noen personskader. Tragediene kommer bare noen dager etter den katastrofale Adamuz-ulykken, der to høyhastighetstog kolliderte i løpet av få sekunder, og redningsmannskaper måtte skille vogner fra hverandre for å finne ofrene.

Renfe (Santander, Cantabria, Spania) // Shutterstock

SEMAF hadde i august i fjor advart jernbaneoperatøren Adif om alvorlig slitasje på høyhastighetsnettet, blant annet hull i skinnegangen, ubalanse i sporet og ødelagte kontaktledninger, noe som understreket gjentagende sikkerhetsrisikoer. "Vi kommer til å kreve strafferettslig ansvar fra dem som er ansvarlige for å sørge for sikkerheten i jernbaneinfrastrukturen", sier fagforeningen i en uttalelse. Transportminister Oscar Puente erkjente at to av hendelsene hadde vært følelsesmessig belastende for lokførerne, men antydet at det var været, snarere enn infrastrukturen, som var årsaken til dem.

Ulykkene har ført til kaos på det spanske jernbanenettet, der pendlere har måttet se seg om etter alternativ transport, og regionale linjer i Catalonia er innstilt for inspeksjoner. Adif innførte ytterligere hastighetsbegrensninger på strekningen Madrid-Barcelona og utførte reparasjoner på fire kritiske punkter i løpet av natten. I mellomtiden sliter jernbaneoperatørene med både sikkerhetstilsyn og tillit blant publikum, mens landet sørger over en av Europas mest dødelige jernbaneuker i nyere tid...