Spanske myndigheter inkluderer kvinneligaen i den offisielle fotballpotten, noe som vil øke inntektene

Den spanske regjeringen har tatt et skritt i retning av å utvide kvinneligaen (Liga F) ved å inkludere den i fotballpuljene (quinielas), noe som vil øke inntektene for alle klubbene. Dette vil hjelpe dem "å fortsette å heve det konkurransedyktige nivået i en liga som vil bli mer synlig med mål om å bli en internasjonal referanse", ifølge departementet for utdanning, yrkesopplæring og idrett.

Et kongelig dekret forklarer at det høyere idrettsrådet (CSD) vil fordele totalt 45,50 % av inntektene fra spillskatten som tilsvarer tipping til spansk profesjonell fotball: 30,50 % vil gå til herreligaen og 15 % til dameligaen.

Resten av inntektene vil bli fordelt på denne måten: 49,95 % vil gå til provinsrådene, gjennom deres respektive autonome regioner, og 4,55 % til det kongelige spanske fotballforbundet (RFEF), som senere skal fordeles til ikke-profesjonell fotball.

"Profesjonalisering av kvinnefotballen er mye mer enn et sportslig tiltak: det er en satsning på likestilling på og utenfor banen", sa den spanske statsministeren Pedro Sánchez.

Kvinnefotball-ligaen ble profesjonalisert i 2021 av Det høye idrettsrådet, som støttet den med 20 millioner i subsidier, fordelt over tre sesonger, og tilskudd til en verdi av 21 millioner euro til klubbene for å forbedre infrastrukturen deres.