Spanske myndigheter innvilger FC Barcelonas anmodning, og Dani Olmo og Pau Víctor kan spille igjen

FC Barcelona har fått gode nyheter angående spillerne Dani Olmo og Pau Víctor: Selv om LaLiga og det spanske fotballforbundet ikke tillot registrering av dem, fordi Barça ikke nådde "1:1-regelen" om økonomisk fair play i tide, søkte klubben om en hasteforanstaltning i Idrettens forvaltningsdomstol.

Og organisasjonen, som er avhengig av den spanske regjeringen, har innvilget dem det, noe som betyr at begge spillerne lovlig kan spille. Dette tiltaket "opprettholder gyldigheten av slike lisenser inntil denne anken er endelig avgjort".

Dette er en midlertidig løsning, mens domstolen tar seg tid til å studere saken (en prosess som kan vare i tre måneder). Men dette er en stor seier for Barcelona, ettersom begge spillerne vil kunne spille med den katalanske klubben (samt det spanske landslaget i Olmos tilfelle) i løpet av de kommende ukene eller månedene.

Domstolen, avhengig av utdannings- og idrettsdepartementet, er enig med klubben i at det er en "mulig sammenfall av en årsak til lovens ugyldighet og eksistensen av umiddelbare og vanskelige å reparere skader" og setter spørsmålstegn ved "at overvåkingskomiteen har myndighet til å innvilge eller ikke innvilge forhåndsvisum eller den endelige lisensen til profesjonelle fotballspillere".

Det spanske idrettsrådet mener at dette kan ha vært skadelig for spillerne og LaLiga, men det siste er ikke alle enige om

De satte også fokus på spillerne, og hvordan denne avvisningen ville skade deres sportslige karrierer alvorlig. "I henhold til artikkel 27 i Idrettsloven har profesjonelle idrettsutøvere rett 'til en idrettskarriere i samsvar med sitt potensial' og med alle garantier og sikkerhet".

"På dette tidspunktet er FC Barcelona og spillerne fordypet i den spanske supercupen, sesongens første offisielle tittel, med verdensomspennende synlighet og innvirkning, og der bare lagene som har hatt de beste resultatene i nasjonale konkurranser året før deltar. CSD mener at unnlatelse av å vedta dette forebyggende tiltaket vil føre til alvorlig økonomisk og sportslig skade for klubben og, fremfor alt, for spillerne".

Til slutt legger de til at "dette kan også skade interessene til det spanske landslaget, så vel som resten av de nasjonale konkurransene, inkludert LaLiga", noe mange kritikere setter spørsmålstegn ved, ettersom de oppfatter at FC Barcelona, på grunn av sin makt og innflytelse, har fått en gunstig behandling, mens lignende tilfeller med mindre klubber ikke har fått denne typen tiltak, noe som øker ulikheten i den spanske fotballen.

Dette temaet vil fortsette og fortsette, men inntil videre vil både Dani Olmo og Pau Víctor fortsatt kunne spille med sine klubber på kort sikt, inkludert den spanske supercupen neste søndag, muligens mot Real Madrid, og det er ikke tiltalende.