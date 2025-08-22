Spanske strender midlertidig stengt på grunn av giftige sjøsnegler kjent som blå drager

HQ

Siste nytt om Spania . Alle strendene i en kystby i Sør-Spania ble kortvarig stengt etter at små, men giftige sjøsnegler dukket opp langs kysten. Disse blå dyrene flyter på havoverflaten og blir av og til ført i land av sterk vind.

Ordføreren i Guardamar del Segura skrev i et innlegg på X: "Det er forbudt å bade etter at det dukket opp to eksemplarer av Glaucus atlanticus, kjent som den blå dragen, på Vivers-stranden", og la til at folk "bør holde seg unna dette dyret på grunn av brodden".

Disse dyrene, som er kjent for å jakte på enda farligere marine arter, kan stikke og forårsake intens smerte og kvalme. Senere gjenåpnet lokale myndigheter strendene under et advarselsflagg, og rådet svømmere til å unngå kontakt og søke øyeblikkelig hjelp hvis de ble stukket.