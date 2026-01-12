Sparket eller lei? Xabi Alonso forlater Real Madrid, Álvaro Arbeloa tar over

HQ

Ettermiddagens nyhet er Xabi Alonsos overraskende avgang fra Real Madrid. Klubben sendte for en time siden ut en dobbeltmelding der de kunngjorde at den nåværende treneren går av, og at Álvaro Arbeloa, en tidligere lagkamerat og nær venn av Alonso, overtar som hovedtrener for førstelaget. Uten å offentliggjøre vilkårene eller detaljene i kontrakten, forventes det at Arbeloa tar over til minst slutten av sesongen. Alonso avbryter dermed en treårskontrakt som begynte denne sesongen.

Nyheten kommer mindre enn 24 timer etter 3-2-tapet mot FC Barcelona, som ga Blaugrana nok en spansk supercup, den tredje finalen på rad de har vunnet mot Madrid. Følelsen i Real Madrid-leiren var imidlertid at laget hadde prestert bedre enn forventet, og det var nesten unison enighet i media om at treneren ville bli værende på plass på kort sikt. Alle tok feil.

Selv om uttalelsen refererer til en "gjensidig avtale", er detaljene rundt bruddet ukjent. De nasjonale mediene spekulerer allerede i en plutselig avskjedigelse, en beslutning som president Florentino Pérez allerede hadde vurdert før han tok den etter gårsdagens nederlag. Det faktum at Xabi Alonso ikke hadde klart å implementere sin stil eller at laget ikke helt hadde definert sin tilnærming, sammen med det defensive bildet som ble igjen de siste dagene mot Atlético Madrid og Barça, ville ha beseglet hans skjebne.

En annen strøm av spekulasjoner, spesielt internasjonalt, antyder imidlertid at det var Alonsos beslutning, og ikke klubbpresidentens (og derfor ikke en konsensusbeslutning), om å forlate klubben, og siterer i dette tilfellet et fullstendig tap av autoritet over troppen og klubben. Hendelser som at Kylian Mbappé hindret lagkameratene sine i å danne æresvakt for mesterne og ignorerte trenerens ordre, støtter denne teorien.

Uansett, og kanskje vil årsakene og hvordan separasjonen kom i stand bli kjent i nær fremtid, er Álvaro Arbeloa, inntil i dag trener for Castilla (Madrids andrelag) og uten erfaring i LaLigas førstedivisjon som trener, Florentino Pérez' svært risikable spill for resten av sesongen.