Spartacus vender tilbake i vinter med den historiebeskrivende serien House of Ashur

I løpet av helgen, som en del av San Diego Comic-Con -arrangementene, avslørte Starz at de har et nytt Spartacus -prosjekt på gang, og at det vil debutere så snart som i vinter. Serien, som går under navnet Spartacus: House of Ashur, er kjent for det vi har lært å kjenne og forventer av serien, bortsett fra at den har én viktig forskjell, nemlig at det faktisk er en alternativ tidslinje, en "hva om"-tilnærming.

Serien tar utgangspunkt i spørsmålet: Hva om Ashur ikke ble drept på Vesuv i Spartacus: Vengeance, men i stedet fikk gladiatorskolen som eies av Batatius for å ha hjulpet romerne med å drepe Spartacus og slå ned slaveopprøret hans?

Selv om den utspiller seg i en alternativ tidslinje og ikke bygger på kjernefortellingen som serien allerede har lagt opp til, blir vi fortalt at dette vil være en Spartacus-serie tvers igjennom. Den blir "erotisk", "spennende", og en "berg-og-dal-bane-opplevelse som bygger på alt som gjorde originalserien til en kolossal hit".

Den nøyaktige premieredatoen for Spartacus: House of Ashur er ikke bekreftet ennå, annet enn vinter, men vi har en trailer å sjekke ut, som du kan se nedenfor.