Spectre Divide og studioet legger ned

Free-to-play flerspiller skytespillet Spectre Divide vil legges ned sammen med utvikleren Mountaintop Studios. Spillet, som var 3v3 taktisk action med fargerike miljøer og forskjellige karakteropplastinger, ble lansert tilbake i september 2024.

To uker etter lanseringen av sesong 1 har Mountaintop Studios imidlertid avslørt at de rett og slett ikke kan opprettholde spillet lenger. "Vi var optimistiske med tanke på den første uken. Vi har hatt ~ 400,000 10,000 spillere som spiller, med et topp samtidig antall spillere på ~ XNUMX XNUMX på tvers av alle plattformer. Men etter hvert som tiden har gått, har vi ikke sett nok aktive spillere og innkommende inntekter til å dekke de daglige kostnadene for Spectre og studioet, "heter det i innlegget.

"Siden PC-lanseringen har vi strukket vår gjenværende kapital så langt vi kunne, men på dette tidspunktet er vi ute av finansiering for å støtte spillet. Dette betyr at Mountaintop vil stenge dørene i slutten av denne uken."

Spectre Divide har allerede begynt å se på å ta ned nye kjøp gjennom spillets butikk, og den skal tas helt ned i løpet av de neste 30 dagene. Mountaintop Studios takker samfunnet som Spectre Divide hadde, og kaller kunngjøringen en "smertefull oppdatering."