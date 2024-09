Spectre Divide-studioet sier opp 13 heltidsjobber for å sikre støtte til gratisspillet

For noen dager siden spilte vi et veldig originalt taktisk skytespill kalt Spectre Divide. I likhet med Counter-Strike eller Rainbow Six: Siege, dette spillet av Mountaintop Studios var spesielt vakkert takket være den stilige, nesten cel-skyggelagte grafikken.

Dessverre har spillstudioet måttet ta et vanskelig valg for å sikre støtten til spillet og sagt opp 13 heltidsstillinger. Det bekrefter selskapet overfor PC Gamer og Polygon. Dette vil etterlate studioet med rundt 70 ansatte.

Som PC Gamer fortsetter, fikk spillet (som er gratis å spille) noen tilbakeslag om overdrevne priser for pistolskins, som måtte senkes. Dette førte likevel til at spillet ble anmeldelsesbombet, og for tiden er anmeldelsene "blandede", til tross for kvaliteten på spillet.

Ifølge SteamDB har spillet rundt åtte tusen spillere på sine beste tider, noe som ikke er så ille for et relativt ukjent indiespill. Det er likevel langt bedre enn Concord noensinne har gjort...

Dessverre er permitteringer en gjenganger i dataspillindustrien. Tusenvis av mennesker har fått sparken i år, både i små studioer som ikke klarer å være konkurransedyktige, og i store selskaper som Microsoft, som nylig sa opp 650 personer.