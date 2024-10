Speedrunner med bind for øynene fullfører Super Mario 64 på rekordtid

HQ

Galning eller dedikert spiller? Det er spørsmålet, men etter ti måneder med hard trening har en spiller nå for første gang fullført Super Mario 64 på under 20 minutter, med bind for øynene. Dette er 40 sekunder raskere enn den tidligere verdensrekorden, og i en uttalelse på X sier han :

"Etter 10 måneder med rastløs kverning, 118 dager/strømmer med trening, løp og mer, har det mest ambisiøse målet i SM64 med bind for øynene endelig blitt slått", sier Bubzia, som har forbedret den tidligere verdensrekorden med over 40 sekunder. "Dette skjer også syv og et halvt år etter mitt første forsøk med bind for øynene i spillet."

Har du noen spillrekorder du er spesielt stolt av?