Speedrunner setter ny verdensrekord i Super Mario Bros.

HQ

Speedrun-kulturen innen videospill har vært en trend som har blitt stadig mer populær de siste årene, spesielt med fremveksten av strømming og Souls-lignende utfordringer. FromSoftwares spill er imidlertid ikke de eneste som fellesskapet har kastet seg over. Faktisk har de klassiske Mario-spillene like mange, om ikke flere, fans, og nå er det et nytt tidsmål å slå i Super Mario Bros., selv om det blir veldig vanskelig å slå det.

Speedrunneren Niftski har satt ny verdensrekord i Any%-kategorien ved å fullføre Super Mario Bros. på under fem minutter, på 4:54.565. Fremgangen med å senke rekorden har blitt så tett den siste tiden at den faktisk ikke lenger måles i tidsenheter, men i frames. "Dette løpet er nå 18 frames / 0,3 sekunder fra absolutt perfeksjon! Jeg kommer til å presse dette til 4:54.4xx og lavere i nær fremtid, men foreløpig er jeg veldig fornøyd med dette løpet!"

Så den absolutte, ubrytelige rekorden (med den originale, umodifiserte versjonen av spillet, selvfølgelig) i Super Mario Bros. er ett skritt nærmere å bli oppnådd. Og Niftski har lovet å fortsette å kjempe for å ta rekorden hjem.