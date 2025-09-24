Spekulasjonene peker mot ingen ringere enn Robert Pattinson i Hideo Kojimas Physint

HQ

Kojima fortsetter å samle Hollywood-stjerner som om de var uendelige steiner, ettersom det ser ut til at fansen tror at ingen ringere enn Batman selv Robert Pattinson kan være den neste store stjernen i et av Kojimas prosjekter. Spesielt tror fansen at han har fått hovedrollen i Physint.

Hva får folk til å tro dette, spør du? Den nylig avslørte Physint -plakaten, som viser en stort sett silhuett av en mann i midten. Ved nærmere ettersyn ser vi at figuren på plakaten har en viss likhet med Pattinson. Med tanke på at Kojima har møtt Mickey 17-stjernen ved flere anledninger og har hevdet å ha diskutert en del interessante ting med ham, virker det ikke helt usannsynlig.

Selvfølgelig vil vi sannsynligvis ikke finne ut noen nye detaljer om Physint, for eksempel hvem som spiller hovedpersonen, på en stund nå. Kojima selv tror ikke spillet kommer ut før neste konsollgenerasjon. Pattinson vil være i 40-årene på det tidspunktet, men han vil være en så stor gevinst for et spill at mange fans ikke kan unngå å bli begeistret selv ved utsiktene til denne allmektige crossoveren.

Det er verdt å merke seg at fordi spillet er så langt ute i tid, er dette sannsynligvis bare et konseptstykke snarere enn en plakat som direkte representerer hvordan det endelige produktet vil se ut. Likevel, med ingenting annet å gå på i overskuelig fremtid, vil fansen forbli knyttet til Pattinson-teorien.