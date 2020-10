Spellbreak sin første store oppdatering ute nå

Du ser på Annonser

Spellbreak, et fantasy battle royale-spill med fokus på magi, viste seg å være en ganske stor suksess etter lanseringen, og samlet over 5 millioner spillere på under en måned. Nå, nesten to måneder siden spillets lansering, har det fått sin første store oppdatering kalt "Prologue: The Gathering Storm".

Den største tilføyelsen her er Clash Mode, som er en 9 vs 9 team deathmatch-modus og lar altså spillere respawne og ta del i kampen igjen umiddelbart om de dør. Også inkludert i oppdateringen er nye talenter, nye antrekk og mer, så det er ganske mye å bryne seg på her.

Oppdateringen er ute nå, og gratis for alle brukere, så hopp inn og sjekk ut selv hva den seneste oppdateringen har å tilby.