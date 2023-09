SpellRogue: En deckbuilder med ekstra kraft

Når du hører presentasjonen av Guidelight Games' SpellRogue, er det lett å tenke at det er for mye som skjer på en gang til at dette spillet kan fungere. Turbasert strategi blandet med kortstokkbygging og roguelike-elementer, i tillegg til en tilfeldig terningmekanikk. Det er mye å fordøye på overflaten, men i praksis er SpellRogue et svært interessant og overbevisende prosjekt.

HQ

Jeg sier dette fordi jeg under Gamescom-messen i år fikk sjansen til å sette meg ned og spille spillet en kort stund. I løpet av den demo-økten fikk jeg sjekket ut en kort runde med spillet, som varte i omtrent 20 minutter, men som kunne ha fortsatt mye lenger hvis jeg hadde hatt tid og mulighet til å fortsette roguelike-løpet mitt.

Spillet starter med at spilleren velger en av tre magiske karakterer. Hver figur er knyttet til et element, enten det er destruktiv ild, kraftfullt vann eller regenererende jord. Hvilken type du velger (jeg valgte Lapis the Azure Seer, vannmagikeren) gjenspeiler hvordan du bør legge opp strategien din i spillet, for eksempel handler Lapis om å kombinere kort og effekter slik at færre terningkast gir større effekt, men alt dette vil gi mer mening når jeg går nærmere inn på resten av mekanikken.

Når du er inne i spillet, kommer kortstokkbyggingen og terningkastmekanikken inn i bildet. Tanken er at når du beveger deg gjennom kartet, som er bygd opp som verdenskartet i Slay the Spire, vil du støte på tilfeldige møter som kan inkludere kamper, butikker der du kan kjøpe kort og gjenstander, fiender på bossnivå og mye mer. Hver gang du besøker et av disse områdene (husk at du bare kan bevege deg fremover, så du må tenke på hvilken vei du tar i god tid før du tar det første skrittet) og fullfører møtet, får du sjansen til å legge til en ny passiv evne eller et nytt brukbart kort i kortstokken din, som kan brukes i kamper og sammen med andre kort for å generere effekter i kamp.

Når det gjelder hvordan effektene og skadene til et kort bestemmes, er det her terningmekanikken kommer inn i bildet, ettersom du har et bestemt sett med terninger som du kan kaste hver tur, og du må bestemme deg for hvordan du vil bruke disse terningene på kortene dine eller i stedet risikere et nytt kast i håp om høyere terningverdier. Hvis vi antar at du kaster en treer, sekser og firer, må du bestemme deg for om du vil bruke det største tallet på et beskyttende skjold, eller om du i stedet vil kaste ut litt skade, eller kanskje i stedet bruke det på et kort som krever 10 totalt for å aktivere den kraftige effekten. Valget er ditt og avhenger utelukkende av hvordan du har bygget opp kortstokken din for det aktuelle øyeblikket og møtet.

Det som virkelig fenget meg med SpellRogue, er at det har denne dybden samtidig som det er veldig enkelt og intuitivt å spille. Det har den Slay the Spire sjarmen, samtidig som det kan skryte av litt mer dybde i måten det takler tilpasning og bygging på. Jeg vil si at SpellRogue vil ha godt av mer innhold, for selv om det jeg så var overfylt av potensial, hadde det ikke så mye substans, men siden spillet ikke har noen utgivelsesdato, har utviklerne fortsatt god tid på seg til å utvide innholdet og fylle det med aktiviteter og flere alternativer.

