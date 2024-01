SpellRogue kommer til Early Access den 12. februar.

Ghost Ship Games, studioet bak Deep Rock Galactic, har slått seg sammen med den danske utvikleren Guidelight Games for å lage SpellRogue, en ny roguelike som kommer til Early Access neste måned, den 12. februar.

I SpellRogue er du en magiker som skal bekjempe Voidwalkers som utgjør en trussel mot din verden. Du kan enten være en ild-, jord- eller vannmagiker og bruke terninger og kortstokken du bygger opp i løpet av en runde for å vinne.

Selv om spillet er basert på terningkast, handler ikke alt om flaks. Du kan få evner som kan endre skjebnen din, eller du kan få mest mulig ut av et dårlig terningkast ved å bruke ulike kort og trylleformler. Ta en titt på traileren nedenfor for å få et innblikk i spillets gameplay.