Spenningen er høyere enn noensinne i Chad Powers’ andre sesong

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Hulu har i løpet av sommeren delt små biter av informasjon om den kommende sesongen av « Chad Powers, ettersom sportskomedieserien er klar til å gjøre comeback på Disney+ (gjennom Hulu-samarbeidet) allerede 3. september.

Tidligere fikk vi se en rekke nye bilder fra serien, og nå har dette blitt utvidet ytterligere, ettersom den første fullstendige traileren har kommet og avslørt at mistanken mot Glen Powells hovedkarakter er større enn noensinne.

I hovedsak, etter den spennende avslutningen på den første serien med episoder, begynner folk å bli stadig mer bekymret for « Chad Powers, takket være hans bisarre oppførsel utenfor fotballbanen. Folk stiller spørsmål, inkludert trenerteamet, og alt kommer til å handle om hvorvidt Russ (Powells virkelige rollefigur når han ikke har på seg proteser) og hans fortrolige Danny kan fortsette å holde løgnen gående, nå med hjelp fra Ricky siden hun kjenner sannheten...

Med den andre sesongen på vei om litt under tre uker, kan du se traileren for « Chad Powers: Season 2» nedenfor.