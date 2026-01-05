Spenningen mellom Manchester United og Ruben Amorim eskalerer etter én seier på fem kamper

HQ

Mens Manchester United fortsetter den ujevne resultatrekken, med kun én seier på fem kamper og tre seire på de siste elleve, øker spenningen mellom manager Ruben Amorim og ledelsen i Manchester United. Den portugisiske manageren har hatt flere utbrudd på pressekonferanser, der han blant annet har sagt at "han ikke har penger" til å perfeksjonere sitt ønskede 3-4-3-system, og på sin siste pressekonferanse på søndag sa han at "han kom til Manchester United for å være manager, ikke hovedtrener".

Ifølge Sky Sports er Amorim uenig med klubben, inkludert fotballdirektør Jason Wilcox, om klubbens taktiske tilnærming, samt Amorims ønske om å få klubben til å signere nye spillere, minst én, om ikke to, sentrale midtbanespillere, i tillegg til en ny vinter, spiss og midtstopper.

Samtidig ønsker klubben å holde seg til å utvikle troppen strategisk i løpet av overgangsvinduene, og føler at lagets problemer vil lette når Bryan Mbuemo, Amad Diallo og Noussair Mazraoui kommer tilbake fra Afrikamesterskapet i fotball.

Manchester United spilte 1-1 mot Leeds United på søndag, og skal møte Burnley neste onsdag.