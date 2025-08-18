Spenningen stiger mellom Pecco Bagnaia og Ducati: "Jeg begynner å gå tom for tålmodighet"

HQ

Få idrettsutøvere har en mer skuffende sesong enn Francesco Bagnaia. Ducati-føreren, to ganger MotoGP-mester og finalist i fjor, var i teorien favoritt til MotoGP-mesterskapet i år, etter at fjorårets vinner, Jorge Martín, ble utsatt for en rekke ødeleggende krasjer i sitt debutår med Aprilia, noe som gjorde at han var fraværende det meste av sesongen. Så gjorde Marc Márquez, MotoGPs "Hamilton" med seks VM-titler i den øverste klassen, samt to titler i Moto2 og 125cc, et enormt comeback og har dominert med 418 poeng, og leder godt foran broren Alex (276) og Ducati-teamkameraten Bagnaia (221).

Mens Márquez vinner helg etter helg (sist gang i Østerrike), har Bagnaia bare vunnet ett løp denne sesongen. Han ser hvordan hans teamkamerat Marc vinner nesten hver gang, på en bane der han har vunnet før, i fjor. "Vinneren gjorde det på samme tid som det tok meg å vinne i fjor. Så jeg har potensialet". Men noe må være galt med sykkelen hans, ellers kan ikke den italienske rytteren forklare hva som skjedde. Og i intervjuene etter rittet er han hardere mot laget.

"Jeg vet ikke hvorfor ting ikke fungerer for meg. Marco Bezzecchi og Marc Marquez gjorde alt bedre enn meg. At jeg endte 12 sekunder bak på en bane hvor jeg alltid gjorde en forskjell, er noe jeg ikke forstår, og aldri kommer til å forstå, sa han til DAZN (via Motorsport).

"Jeg håper Ducati forklarer det til meg, for jeg begynner å gå tom for tålmodighet", la han til, og hevdet at det ikke er hans feil: "Jeg er alltid fokusert, jeg har aldri mistet hodet. Men i dag klarte jeg ikke å akselerere; alle kjørte forbi meg på vei ut av svingene."