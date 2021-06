Spesiell Game & Watch med klassiske Zelda-spill annonsert

Hele sluttsegmentet til gårsdagens Nintendo Direct handlet om Zelda. Det inkluderte både mer informasjon om Expansion Pass til Hyrule Warriors: Age of Calamity og den nye informasjonen om The Legend of Zelda: Breath of the Wild II som slippes neste år - men Nintendo hadde også ytterligere ett Zelda-kort i ermet.

Det japanske selskapet annonserte nemlig en Game & Watch-enhet med tre innebygde Zelda-titler, nemlig originalen The Legend of Zelda (som fyller 35 år i år), Zelda II: The Adventure of Link og den originale Gameboy-versjonen av The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Den 12. november slippes den, og å forhåndsbestille kan kanskje være en god idé. Ta en kikk på de første bildene av den lille konsollen samt den offisielle traileren nedenfor.