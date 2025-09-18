Spesiell salgsrapport for Spania: Er Nintendo Switch 2 i ferd med å miste dampen?

HQ

Til tross for en av de mest produktive Nintendo Direct's på rekord, er sannheten at Nintendo Switch 2s første kvartal på markedet ikke har vært den brennende solen som brenner konkurransen som noen hadde håpet på. Snarere hadde den en flott start, og ble den beste konsollanseringen i Spanias historie, bare for å bli sittende fast i en flaskehals av brukere som ikke kunne kjøpe den på grunn av mangelen på lager som Nintendo lider av over hele verden.

Selv nå, i september, ankommer de fremdeles mindre jevnt enn etterspørselen 'krever', selv om situasjonen ikke er så desperat som den var på begynnelsen av sommeren. Kanskje problemet, snarere enn mangel på lager, ligger i katalogen.

På Gamereactor Spain har vi alltid holdt øye med svingningene og utviklingen av salget i det fysiske markedet i den spanske videospillindustrien, ved hjelp av våre egne kilder, og i Uke 37 i 2025, fra 8. til 14. september, viser konsollsalgsdataene en stagnasjon i salget av Nintendo Switch-familiekonsoller, som frem til disse dagene hadde vært årets mest solgte konsoller (ved å legge til Switch 1 og Switch 2).

Det har nå endret seg. PlayStation 5 har vunnet den ukentlige salgskampen mot Nintendo Switch 2 siden midten av juli, i uke 29. Det var da PlayStation UK lanserte et tilbud på maskinvare som presset salget fra 4 000 til 10 000 enheter i uken, som har opprettholdt en treghet siden den gang. Nå selges det selvfølgelig langt færre. Denne uken rundt 4 700, som sammen med årstotalen til nå utgjør 260 000 PS5 (med Slim- og Pro-versjonene). Når det gjelder Nintendo Switch 2, har den i uke 37 solgt rundt 3 300, pluss tusen flere av "storesøsteren" Switch 1. Per i dag har Nintendo Switch 2 i Spania solgt 165 000 konsoller. Nintendo Switch 1, selv i sitt åttende år i salg, har nettopp nådd 100 000 solgte konsoller i Spania bare i 2025.

Er mangelen på lager de første månedene (så avgjørende i den nåværende markedssituasjonen) grunn nok til at Nintendo ikke kommer seg på beina igjen? Vel, vi er på mindre fast grunn her, men med dataene i hånden har Nintendo Switch 2s katalog over eksklusive produkter (de som kunne rettferdiggjøre spranget til en ny generasjon uten å nøle) vært ganske sparsom mellom juni og september. Mario Kart World skulle være en dampveivals som ville holde oss hekta i måneder og til og med år fremover, men det er overraskende å tenke på at Nintendo har skjøvet det ut av alle nyere strømmer, og det er til og med rykter (ubekreftet) om at innhold etter utgivelsen har blitt kansellert.

Den andre førsteparts arbeidshesten er Donkey Kong Bananza, et enestående spill, absolutt, men med den vanskelige oppgaven å lage store tall når det fremdeles ikke var noe lager i butikkene i juli. De andre førstepartsutgivelsene, med unntak av et og annet Drag x Drive, er mer en oppgradering eller en full DLC-pakke som selges til nyutgivelsespriser, og ser heller ikke ut til å tiltrekke seg særlig interesse. Det siste eksemplet er Kirby and the Forgotten Land, som ble solgt i mindre enn 2 000 eksemplarer på tre uker. Utenkelig for en førstepartsutgivelse på Nintendo Switch.

Og så er det spørsmålet om Game Key Cards. Siden Switch 2 ble lansert, har det vært et merkbart gap mellom salget av titler som kommer komplett på kassett, for eksempel Nintendos egne spill og veldig spesifikke tredjepartsspill som Rune Factory: Guardians of Azuma eller Cyberpunk 2077, kontra det som selges som Game Key Cards. Titler som Yakuza 0 - Director's Cut (en midlertidig eksklusiv versjon på Nintendo Switch 2 og en lanseringstittel sammen med maskinvaren i juni) har solgt i gjennomsnitt hundre eksemplarer i uken i flere måneder. Det nylige Star Wars Outlaws, selv med Ubisofts fantastiske porteringsarbeid, har solgt mindre enn tusen i løpet av de to første ukene på Switch 2. Og Cronos: The New Dawn, halvparten så mye...

Én ting er klart: Nintendo må begynne å revurdere sin nåværende holdning til fysisk distribusjon. Meningsmålingene i Japan etterlot ingen tvil: Folk kommer ikke til å akseptere Game Key Cards som en ny strategi, og tredjeparter trenger mye mer støtte (f.eks. med Switch 2-utviklingssett) for å få fortgang i prosessen med å portere opprinnelige versjoner til konsollen, uten å gå gjennom omskalering eller bakoverkompatibilitet med Switch 1 for å rettferdiggjøre det. Vi går inn i 40-årsjubileet for Super Mario Bros. med kanskje det største året med Mario-spill på flere tiår, og med den nye konsollen som fortsatt sliter med å komme i gang. Nintendo må reagere så snart som mulig, i Spania og i resten av markedene.