Spesifikasjoner på den kommende BMW X5 har tilsynelatende lekket

Vi har ventet på et fullstendig redesign av den ikoniske BMW X5 i årevis, og det ser ut til at dette endelig vil komme i modellåret 2027, takket være at BMWs egen amerikanske merkevarebutikk tilsynelatende har lekket informasjon om flere kommende modeller.

Ifølge Auto Blog, og ekstra informasjon gitt av Bimmer Post, vil den kommende X5 (kodenavn G65) starte produksjonen i høst, og vil bestå av en X5 40 xDrive og en dieselversjon også.

Den er både lengre og litt høyere enn den utgående modellen, og den får en oppdatert B58 3,0-liters sekssylindret motor under panseret som pumper ut 394 hestekrefter og et dreiemoment på 398 pund. Det er en integrert elektrisk motor, som gir 17 hestekrefter, men faktisk rekkevidde på elektrisk kraft alene er ukjent.

Det er foreløpig ukjent om den forventede prisen kommer til å øke.