Som nevnt tidligere, er dette virkelig et år preget av skrekk. Filmer om skapninger er et tilbakevendende tema i en «Goodies & Miscellany»-pose som kanskje inneholder altfor få av favorittfargene mine. « Spider Island er det siste tilskuddet, og jeg må si at jeg faktisk hadde et glimt av håp, selv om premisset er akkurat så tåpelig som det høres ut.

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Og her kommer den: «En invasjon av dødelige edderkopper rammer et nyåpnet tropisk feriested når en gruppe influencere ankommer for å anmelde det og lage innhold.»

Å, hei Mark!

La oss begynne med å svare på spørsmålet om hvorfor i all verden Peter Westberg, 39, til tross for årets utvalg av monsterfilmer, følte at dette var noe med potensial. Svaret er, ganske enkelt, regissørens navn: Christopher Nolan. Nei, jeg bare tuller. Hvis det var tilfelle, ville vi ha fått servert en teknisk kompetent tre timers edderkopp-skrekkfilm med menn som stirrer tomt og mumler pseudovitenskapelige floskler.

Nei, navnet det er snakk om, er Christopher Smith. Han er langt fra en av favorittene mine, men han har likevel vist seg å være en dyktig regissør som har levert noen ganske underholdende filmer: han slo gjennom med den undergrunnshorrorfilmen Creep, som jeg, for å være ærlig, fremdeles ikke har glemt etter alle disse årene. Så kom «Severance» (ikke å forveksle med Apple TV-serien), om et bedriftsretreat som ikke går som planlagt. «Black Death», med Eddie Redmayne og Sean Bean i hovedrollene, bød på virkelig grufull middelaldersk pest-action-skrekk for de som gjerne vil se Sean Bean gjøre det Sean Bean gjør når han er med i en produksjon (du vet hva jeg mener). «Triangle», en overlevelseshorrorfilm som utspiller seg på et skip, bør heller ikke glemmes. Så det er absolutt et visst potensial, gitt Smiths merittliste.

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Rollebesetningen i « Spider Island er kanskje ikke noe å bli altfor begeistret for. De unge karakterene spilles av skuespillere jeg ikke kjenner, som Rose Williams («Reign», «Medici»), Divian Ladwa («Slow Horses», «Ant-Man and the Wasp») og Abraham Lewis («The Toxic Avenger»). Litt bedre kjent er Andy Nyman fra «Peaky Blinders», «Lockerbie» og «Wicked». Så har vi veteranen Tim McInnerny, som faktisk dukker opp i både «Severance» og «Black Death». Han har produksjoner som «Game of Thrones», «Notting Hill» og «Gladiator II» på CV-en. Det er egentlig ingenting i rollebesetningen som skiller seg ut. Man kan bare trekke på skuldrene, men jeg antar man ikke kan forvente mye mer av en slik film.

Så hvordan klarer denne ekstremt enkle, potensielt morsomme premissen seg i hendene på en regissør som er vant til å jobbe med fremragende skrekkfilm? Ikke i det hele tatt. Ikke i det minste. Det er virkelig absolutt ingenting positivt å si om det. De utnytter den tåpelige og potensielt underholdende premissen overhodet ikke. Dialogen bidrar heller ikke til å løfte filmen, og mens vi er inne på manuset, kan jeg legge til at dette er resultatet av et samarbeid mellom ikke mindre enn fire personer. Så uttrykket «for mange kokker i kjøkkenet» har nettopp fått en helt ny betydning.

Ser ut som vi har fått tak i et åttebeint misfoster.

Er effektene noe å snakke om? Vel. Vi blir servert en edderkoppinvasjon. Det er ikke noe spesielt sofistikert. Det er ganske uinteressant i starten, og man bryr seg ikke om karakterene. Far-datter-forholdet som utvikler seg prøver å være hjertevarmende, men det vekker egentlig ingen nysgjerrighet. Det tar altfor lang tid før det faktisk begynner å skje noe, og det eneste som i det hele tatt er litt underholdende, er nok når Mongoose spiser en sopp og kryper rundt i en korridor. Det er heller aldri noen følelse av spenning eller uforutsigbarhet rundt selve edderkoppinvasjonen. Jada, hvis du lider av arachnofobi, kan du kanskje få panikk uansett.

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Men det er noe grunnleggende feil med en film om monstre som ikke engang klarer å få til noen kreative dødsscener. Litt på samme måte som de fleste av vårens og sommerens hai-skrekkfilmer heller ikke har våget å vise tennene. Her ser vi for det meste bare noen få mennesker som faller til bakken og skriker mens edderkopper løper over dem. Jeg sier ikke at vi må få servert ekstremt blodige scener, men kunne det vært litt mer underholdende? Smith har tross alt erfaringen, men kanskje det til syvende og sist kommer ned på manglende budsjett. Eller ekte interesse. Eller begge deler. For det føles veldig mye som en film som er blitt dumpet på deg med et halvhjertet «Gjør noe med dette; den skal ut om et år. Ikke ring meg, jeg ringer deg – ha det bra.»

«Spider Island lever opp til navnet sitt, siden det er massevis av edderkopper på en øy. Men det er faktisk en helt meningsløs film som ikke engang ser ut til å ha blitt laget for å underholde. Det aller beste jeg har å si om « Spider Island, bortsett fra at den til slutt tar slutt, er muligens at naturen er nydelig. Men jeg kunne ha dratt til Mauritius selv, satt opp et kamera og filmet noen vakre utsikter.