Spider-Man 4 planlegges med Tom Holland

Spider-Man-fansen har spist godt i år. Spider-Man: Across the Spider-Verse og Marvel's Spider-Man 2 er begge gode, men noe fansen av nettkjempen ikke fikk i 2023, var en ny live-action-film.

På en pressekonferanse på Critics Choice Association (takk, Deadline) ble Tom Holland, vår nyeste live-action Spider-Man, spurt om muligheten for en fjerde film. Han hadde følgende å si:

"Alt jeg kan si, er at vi har vært aktivt engasjert i samtaler om hvordan en fjerde versjon av karakteren min kan se ut. Hvorvidt vi kan finne en måte å yte karakteren rettferdighet på er en annen sak. Jeg føler meg veldig beskyttende overfor Spider-Man. Jeg føler meg veldig, veldig heldig som fikk jobbe med en serie som ble bedre for hver film, som ble mer vellykket for hver film, noe jeg tror er veldig sjeldent, og jeg vil beskytte arven hans. Så jeg vil ikke lage en ny film bare for å lage en ny film. Det må være verdt det for karakteren."

Tidligere ville vi ha forventet at Holland ville avsløre noe detaljer om filmen, men nå ser det ut til at han holder kortene tett til brystet. Han sa riktignok at når en idé er formulert, er han klar til å innta spandex igjen.

"Men når det er sagt, hvis vi finner ut av det, ville jeg være dum om jeg ikke tok på meg drakten igjen, for jeg skylder Spider-Man alt. Jeg elsker karakteren og folkene jeg får jobbe med. Så jeg vil gjerne fortelle en ny historie, men bare hvis vi finner den rette."