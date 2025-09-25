Spider-Man: Beyond the Spider-Verse flytter lanseringsdatoen igjen

HQ

To animasjonstitaner er satt til å kjempe i 2027, da Sony Pictures Animation og Pixar er satt til å kollidere i juni det året med Spider-Man: Beyond the Spider-Verse og Gatto som tar over farsdagshelgen.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse har flyttet utgivelsesdatoen nok en gang, ettersom Sony ikke ser ut til å bestemme seg for når de skal bringe den tredje Spider-Verse-filmen ut. Som rapportert av Deadline, tar Gatto og Spider-Man: Beyond the Spider-Verse en ny utfordrer i How to Train Your Dragon 2, som kommer den 11. juni 2027.

Det ser ut til at sommeren 2027 allerede er i ferd med å bli utrolig stablet, ettersom ikke lenge etter den 18. juni kommer Superman: Man of Tomorrow også på kino. Når det gjelder kampen mellom Pixar og Sony, ser det dessverre ut til at det blir Spider-Verse som vinner, hvis vi skal spekulere i en potensiell vinner. Ikke bare er Pixar ikke det trekkplasteret det pleide å være, som bevist av Elio, men Gatto kommer også til å måtte kjempe med kulminasjonen av en trilogi som har fanget Spider-Man-fans siden 2018.