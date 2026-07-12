Spider-Man: Beyond the Spider-Verse Produsentene gir en oppdatering om den etterlengtede filmen: «Det begynner virkelig å ta form»

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Etter å ha ventet i det som føles som en evighet på den tredje og siste delen av Spider-Verse-sagaen, blir neste år offisielt året da « Spider-Man: Beyond the Spider-Verse » har premiere på kinoer over hele verden. Mens produksjonen av filmen for tiden er i gang, har forfatter- og produsentduoen Christopher Miller og Phil Lord nå gitt en oppdatering om filmen i et intervju med Empire.

Det kreative paret har forklart at arbeidet går som smurt, og at fokuset nå ligger på å tilpasse filmen til IMAX-standarder, da dette skal bli den første filmen i trilogien som også er laget for IMAX-skjermer.

Miller sier: «Vi er dypt, dypt inne i det. Vi skal faktisk i dag til IMAX-hovedkvarteret for å se hvordan opptakene ser ut i full skala, og for å sikre at de har den oppløsningen som trengs for å se fantastiske ut. Vi jobber i full fart i klipperommet sammen med teamet, og det faller virkelig godt på plass. Det er mye film, og mye å gjøre. Man må fortsette å gjøre noe som ikke har blitt gjort før. Det er alt man må gjøre. Enkelt!»

Det bør nevnes at ventetiden mellom «Beyond the Spider-Verse» og «Across the Spider-Verse» fra 2023 vil være kortere enn ventetiden mellom «Across the Spider-Verse» og den opprinnelige «Into the Spider-Verse» fra 2018. Så selv om det har føltes som en lang tid, sannsynligvis delvis på grunn av de mange utsettelsene, kommer den ganske raskt etter seriens standarder.

Når det gjelder premieredatoen for « Spider-Man: Beyond the Spider-Verse », er den foreløpig satt til 18. juni 2027, så om mindre enn 12 måneder vil du forhåpentligvis kunne se det etterlengtede, avsluttende kapittelet i animasjonsserien.