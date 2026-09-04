Spider-Man: Brand New Day har blitt den tredje mest innbringende filmen gjennom tidene på de globale listene

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Etter premieren i slutten av juli ser det ut til at « Spider-Man: Brand New Day har avsluttet sin klatring oppover listen over de mest innbringende filmene gjennom tidene på verdensbasis, ettersom filmen helt nylig fullførte den utrolige bragden å fortrenge «Avatar: The Way of Water» og bli den tredje mest innbringende filmen gjennom tidene.

I skrivende stund har « Spider-Man: Brand New Day tjent inn 2,339 milliarder dollar på kino, ifølge Box Office Mojo, noe som er rundt 5 millioner dollar mer enn «Avatar»-oppfølgeren. Selv om de daglige tallene fortsatt viser at det nyeste Marvel-eposet tjener inn flere millioner på kino, noe som vil føre til at filmen fortsetter å øke avstanden til James Camerons sci-fi-epos, vil det ikke skje noen endringer på topplisten fremover, da filmen ikke vil klare å generere de 450 millioner dollar som kreves for å innhente Avengers: Endgame, den nest mest innbringende filmen gjennom tidene.

Det store spørsmålet nå er om « Spider-Man: Brand New Day vil beholde denne posisjonen på listene om noen måneder, eller om «Avengers: Doomsday» vil storme inn på scenen for å utfordre nettkasterens prestasjon. Foreløpig ligger Peter Parker bak den nest største Marvel-filmen noensinne, og tilsvarende den tredje største filmen noensinne.

Har du sett « Spider-Man: Brand New Day ennå? Hvis ikke, må du ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse.