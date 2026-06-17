Spider-Man kaster seg inn i handlingen i denne traileren til «Brand New Day»

HQ

I forkant av den kommende sommerpremieren har Marvel og Sony nå sluppet en helt ny trailer for « Spider-Man: Brand New Day », den fjerde filmen i serien om Tom Hollands veggklatrer og hans eventyr.

Handlingen tar til flere år etter hendelsene i «Spider-Man: No Way Home», der verden har glemt hvem Peter Parker er, og han nå lever et ensomt liv i New York, uten vennene sine eller sin store kjærlighet.

I tillegg til Tom Holland i hovedrollen vil flere av de tidligere skuespillerne være tilbake, blant annet Zendaya og Jacob Batalon. Men det er også noen nye ansikter, som Sadie Sink, hvis rolle i filmen fortsatt er et mysterium.

Ifølge tidligere rapporter vil «Brand New Day» by på en mer jordnær historie, med en ny og mystisk trussel som truer i bakgrunnen. Sjekk ut den nye traileren nedenfor.