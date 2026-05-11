Spider-Man og Hulk slår seg sammen i en begrenset "nonstop action"-tegneserie i august

I juli vil både Spider-Man og Hulken få mange seeres oppmerksomhet, ettersom vi forventer å se begge heltene på det store lerretet i Spider-Man: Brand New Day. Med en sommer preget av den sinte grønne kjempen og nettslyngen, ønsker Marvel naturligvis å kapitalisere på dette med en ny begrenset serie med begge figurene.

Denne tegneserien er kjent som Spider-Man/Hulk: Fire & Brimstone, og er skrevet av Kevin Smith fra Jay and Silent Bob og Andy McElfresh fra The Tonight Show, mens tegningene er laget av R.B. Silva fra One World Under Doom. Det første nummeret av den fem numre lange serien er ventet å komme i august, og lover "nonstop action, spøkefulle vitser, gjestestjerner i massevis og rikelig med popkulturreferanser".

Nå som lanseringen nærmer seg, har det offisielle sammendraget og omslaget til tegneserien blitt avslørt, og du finner begge deler nedenfor. Og den eksakte lanseringsdatoen er også klar: Første nummer kommer ut 19. august.

"Denne ultra-tilgjengelige og ordspill-fylt fem nummer begrenset serie begynner når påskemesse i Central Park blir avbrutt av Mole Man og en horde av Man-tema superskurker. Peter Parker er ikke den som lar et ordspill gå til spille (eller en høytid bli ødelagt), så han tar på seg draktene og trår til for å redde dagen ... før Hulken gjør seg gjeldende slik bare jadekjempen kan. Sammen med Matt Murdock får Spidey vite at Bruce Banner er innstilt på å løse "Hulk"-problemet sitt en gang for alle ved hjelp av kirken. Nemlig gjennom en eksorsisme av sin store, grønne motpart!"

