Spider-Man- og X-Men-veteranen Pepe Larraz om hvilken DC-figur som passer ham: "Alle elsker Batman"

Det er slett ikke uvanlig at tegneserieskapere veksler mellom Marvel og DC og andre konkurrerende forlag. Når det er sagt, har illustratøren Pepe Larraz for det meste fokusert på Marvel, og har gitt liv til Spider-Man, X-Men og til og med Star Wars i tegneserieformat.

Men har han ambisjoner om å prøve seg på DC? Finnes det en figur som passer best til hans kreative stil? Vi stilte nettopp dette spørsmålet til Larraz på San Diego Comic Con Malaga, der han forklarte følgende.

"Ja, jeg mener, alle elsker Batman. Ja, det er poenget. Det er den åpenbare grunnen, fordi Batman er så formbar. Jeg skulle gjerne gitt deg et superinteressant svar om Green Lantern, men jeg har ikke lest Green Lantern. Men jeg har lest noen Batman-historier som jeg virkelig liker. Jeg liker virkelig evnen til å ta figuren og plassere den i forskjellige tider, utenfor kontinuiteten, i forskjellige prosesser. Men det er alltid de samme temaene, men i forskjellige miljøer. Og utforskningen av karakteren er en karakter som du kan slå mot hva du vil, og som kommer til å holde. Det er dette jeg liker med Batman. Jeg mener, alle setter sine spor i Batman, og du kan kjenne igjen Batman i hver historie. Men det er ikke helt annerledes. Så, ja, jeg tror det er ganske formbart hvis det finnes."

