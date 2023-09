Spider-Man sies å være den nye lederen for Avengers i Secret Wars

Tom Holland og hans Spider-Man går en spennende fremtid i møte, for hvis de siste ryktene fra Marvel stemmer, blir det han som får ansvaret for å lede Avengers i den kommende Secret Wars -filmen. I tillegg til dette skal han også stå i sentrum for historien, og han får selskap av ingen ringere enn Tobey Maguire, som nok en gang skal spille sin egen Spider-Man fra Sam Raimi-filmene.

Det har også gått rykter om at Andrew Garfield har blitt spurt om å bli med i rollelisten, men innsideren som rapporterte ryktet visste ikke om han hadde takket ja eller ikke. Etter suksessen med No Way Home der de tre edderkoppgutta jobbet sammen, er det ikke overraskende at Marvel ønsker å gjenskape den magien igjen, men i et større format. Når det er sagt, er Avengers: Secret Wars flere år unna, så det gjenstår å se om dette er sant eller ikke.

Vil du se Tobey, Tom og Andrew sammen igjen?