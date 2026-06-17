Spider-Man slynger seg inn i bråk i den nye traileren til Brand New Day
Filmen utspiller seg flere år etter No Way Home og følger en ensom Peter Parker som står overfor en ny trussel mens han må finne seg til rette i en verden som ikke lenger husker hvem han er.
I forkant av den kommende sommerpremieren har Marvel og Sony nå sluppet en helt ny trailer for Spider-Man: Brand New Day, den fjerde filmen i serien om Tom Hollands veggklatrer og hans eventyr.
Handlingen tar til flere år etter hendelsene i Spider-Man: No Way Home, der verden har glemt hvem Peter Parker er, og han nå lever et ensomt liv i New York, uten vennene sine eller sin store kjærlighet.
I tillegg til Tom Holland i hovedrollen vil flere av de tidligere skuespillerne være tilbake, blant annet Zendaya og Jacob Batalon. Men det er også noen nye ansikter, som Sadie Sink, hvis rolle i filmen fortsatt er et mysterium.
Ifølge tidligere rapporter vil Brand New Day by på en mer jordnær historie, med en ny og mystisk trussel som truer i bakgrunnen. Sjekk ut den nye traileren nedenfor.