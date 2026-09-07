Spider-Noir kommer ikke tilbake med en ny sesong

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Selv om serien har vist seg å være en stor suksess blant kritikerne, med hele 11 Emmy-nominasjoner, var Prime Videos live-action noir-superhelteserie « Spider-Noir tydeligvis ikke en stor nok suksess blant seerne, da det nå er blitt avslørt at prosjektet er avlyst og ikke kommer tilbake med en ny sesong.

Dette ble rapportert av Deadline, som bemerker at Prime Video ennå ikke er ferdig med å utforske Sonys lisensierte Marvel-figurer, og at det er planer om å utvikle et nytt prosjekt med andre figurer. Det nevnes ikke nøyaktig hva disse kan være, men det er direkte henvisning til «flere prosjekter» og at ett av dem er «nær en seriebestilling».

Når det gjelder kanselleringen av « Spider-Noir, har hovedrolleinnehaveren Nicolas Cage allerede gitt en kort uttalelse om saken til Deadline, der han forklarer: «For meg er én sesong perfekt, ettersom jeg har fått sagt det jeg ønsket å si med denne farlige, innovative, popkunst-inspirerte Spider-Man. Fremover, oppover, innover.»

Har du sett « Spider-Noir, og ville du ha sett en andre sesong? Hvis ikke, må du ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse av serien.