Spider-Noir: Sesong 1

Jeg skal ikke lyve, da jeg hørte at Prime Video skulle lage en live-action-serie basert på Spider-Man: Into the Spider-Verse's Spider-Noir -karakter, med Nicolas Cages stemme, var jeg en smule skeptisk. Trengte vi dette? Ville den ha samme rekkevidde som storfilmene med Tom Holland? Er Nic Cage for gammel til å være en effektiv Spider-Man i levende live-action? Dette kan virke som urettferdig kritikk og bekymringer for noen, men med tanke på det absolutte rotet som har vært Sonys skurkebaserte Spider-Man-univers, som inkluderte live-action Edderkopp-folk i Madame Web, føler jeg at det var rimelig å være en smule bekymret for hva denne serien til slutt kunne bli.

Men så endret ting seg gradvis, og kritikken min ble til helhjertet nysgjerrighet etter hvert som det kom mer informasjon om prosjektet, og bilder fra settet og til og med trailere tegnet et veldig unikt bilde. Det vi skulle få med Spider-Noir er ikke Spider-Man satt til 1930-tallet og med en noir-overtone, det er snarere et noir-krimidrama som involverer Ben "The Spider" Reilly og ser hvordan han eksisterer i en verden av gangstere, forbudstid og sosiopolitisk turbulens. På mange måter er det egentlig ikke en Spider-Man-serie i det hele tatt, og jeg står ved denne påstanden etter å ha sett den første sesongen og sett hvordan hendelsene utspiller seg.

For det første vet vi faktisk ikke så mye om denne figuren, siden det ikke er helt den samme versjonen som Spider-Verse-varianten, men Spider-Noir er ikke en opprinnelseshistorie. Det er ikke noe Onkel Ben-aktig "stor makt kommer med stort ansvar"-øyeblikk, det er ingen montasje-scene der vi ser hvordan Reilly mestrer sine nye evner, det er ikke engang en edderkoppbitt-scene (i hvert fall ikke på den måten du kanskje tenker). Poenget er at hvis du forventet at Spider-Noir skulle gå den typiske Spider-Man-formelen på nytt, så følger denne serien i bunn og grunn ingen av dem - og det er kanskje det som er seriens sterkeste element.

Igjen handler denne historien mest om hvordan privatdetektiven Ben Reilly forsøker å eksistere i en verden styrt av korrupte politikere og hensynsløse gangstere. Reilly har en evne til å befinne seg på de verst tenkelige stedene på de verst tenkelige tidspunktene, og på grunn av dette må han smiskes med og overliste farlige og utspekulerte trusler som mannen, ikke Edderkoppen. Årsaken er at Spider-Noir er en serie som utspiller seg flere år etter at Reilly la masken på hyllen og trakk seg tilbake fra kriminalitetsbekjempelse. Livsstilen krevde sitt, og nå vil han ikke ha noe av det, noe som etterlater ham som et egoistisk skall i en grusom og tøff verden. Men selv om det aldri sies eksplisitt, ligger edderkoppfolkets trosbekjennelse "stor makt fører til stort ansvar" alltid og napper i hælene hans, og krever at The Spider skal vende tilbake og være en forkjemper for dem som blir misbrukt av andre med for mye makt.

Når man koker det ned, er Spider-Noir en slags tradisjonell Spider-Man-fortelling, men ikke i den forstand at vi får se en kostymekledd helt som sparker rumpe med jevne mellomrom. Forestill deg Peter Parker som rettsmedisiner som knuser forbrytere ved å finne de relevante bevisene, eller Bruce Wayne som slutter seg til GCPD for å gjøre ting helt etter lovens bokstav. Det er på en måte det denne serien utforsker, bortsett fra at i et ganske lovløst New York for 100 år siden følger verken politiet, myndighetene eller mafiaen reglene, og det gjør heller ikke helten.

Så det er uvanlig og sannsynligvis ikke det du forventer, spesielt ikke hvis du har sett trailerne, sett nett-slingringen og krimbekjempelsen, og forventet dette i hopetall. Den er langsommere, den er mer stilfull, den er Boardwalk Empire med et og annet innslag av "thwip-thwip". Skaperne fortjener derfor mye applaus for å ha laget en så kreativt unik serie med Spider-Noir, en serie der det overgripende noir- og harde 30-tallet er fantastisk representert i alle ledd, det være seg kostymer og scenografi, skuespillet og dialogen, bruken av musikk, måten karakterene slåss på som om de har 10 kg vekt i skoene sine. Spider-Noir Det føles ikke bare som om filmen hører hjemme på 30-tallet, det føles som om skaperne ønsket å filme den som en mer utdatert produksjon, ved å holde igjen på moderne og eksentriske stuntopptredener og prangende spesialeffekter, og i stedet lene seg mer mot å la stjernene ta de tunge løftene og levere kampsekvenser som om de var hentet ut av et Power Rangers-prosjekt. Det er et svært uvanlig oppsett, nesten som om Spider-Noir, i alle fasetter, ønsker at du skal tenke på denne serien som en tidskapsel fra en svunnen tid, noe du lett kan gjøre når du ser den utmerkede svart-hvitt-versjonen (som er den beste måten å konsumere denne serien på).

Det er en ulempe med å lene seg så tungt på denne designfilosofien, og det inkluderer scenene der Edderkoppen dukker opp, som føles litt underveldende og flate. Karakteren er ikke glatt og smidig, den er tung og stiv, en refleksjon av den aldrende Cage som spiller en aldrende helt i denne serien, en karakter som føler virkningen av hver kamp og hvert fall. Forvent ikke baklengs saltomortaler og akrobatikk som vi ser fra Holland som Peter Parker, for Cage er mer opptatt av å knekke ryggen og drukne sorgene i whisky.

Til syvende og sist kommer Spider-Noir på et perfekt tidspunkt, ettersom dette ikke er en vanlig superheltserie. Etter hvert som fansen blir lei av de vanlige heltehandlingene og eksentriske digitale effektscenene, skiller Spider-Noir seg ut på samme måte som Wonder Man, der dette er et prosjekt om mannen og ikke masken. For å forstå hva slags temaer denne serien utforsker, hvordan den lener seg inn i en tøff og uforsonlig tid, vil jeg gi dere et sitat direkte fra Cages Ben Reilly: "Uten makt kommer intet ansvar." Hvis du er på utkikk etter noe som helst om hva du kan forvente av denne serien, så sier det utsagnet alt og litt til.